Футбольный клуб «Химки» Подмосковные "Химки" приняли решение выступать в Российской Премьер-лиге (РПЛ), куда пробились по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ)

Футбольный клуб «Химки»

Подмосковные "Химки" приняли решение выступать в Российской Премьер-лиге (РПЛ), куда пробились по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Клуб получил право на повышение в классе, но мог им не воспользоваться из-за финансовых трудностей.

"Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. "Химки" идут в Премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит", - заявил РИА "Новости" министр спорта Московской области Роман Терюшков.

По итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона ФНЛ "Химки" заняли второе место, набрав 54 очка в 27 матчах. Подмосковный клуб уже успешно прошел лицензирование для участия в Премьер-лиге.

Василий Иванов: "Мы - команда РПЛ, давайте закончим все эти разгоры"https://t.co/Yl4kevNt7h pic.twitter.com/hvcppv6ois— ФК Химки (@fc_khimki) July 20, 2020

Добавим, что 25 июля в Екатеринбурге "Химки" сыграют с питерским "Зенитом" в финале розыгрыша Кубка России по футболу.

Решение "Химок" выступать в РПЛ означает вылет в ФНЛ самарских "Крыльев Советов", которые не имеют шансов подняться выше 15-го места в элите, но в случае отказа подмосковной команды продолжили бы в ней выступать.

Самарцы вылетели в ФНЛ в третий раз за шесть последних лет. При этом до сезона-2013/14 клуб ни разу в российской истории не опускался в первый дивизион.

Главный тренер "Химок" Сергей Юран недавно заявил, что место его клуба в РПЛ было продано и деньги по сделке лежат на депозите.