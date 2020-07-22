ФК «Краснодар» "Краснодар" добыл бронзу Премьер-лиги и сыграет в Лиге чемпионов

ФК «Краснодар»

В среду завершился последний тур чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги, по итогам которого определился бронзовый призер турнира. Им стал "Краснодар", завоевавший право сыграть в квалификации следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее чемпионство в РПЛ обеспечил себе питерский "Зенит", а серебро - московский "Локомотив".

В 30-м туре "Краснодар" на своем поле разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 4:0, мячи забили Маркус Берг (43', 62'), Реми Кабелла (54') и Вандерсон (58').

Подопечные Мурада Мусаева набрали 52 очка, на два балла опередив московский ЦСКА. Армейцы в последнем туре со счетом 2:0 обыграли ФК "Тамбов" благодаря голам Георгия Щенникова (26') и Ивана Облякова (78'), получив путевку в групповую стадию Лиги Европы.

Пятое место занял "Ростов" (45 очков), уступивший дома со счетом "Зениту" (1:2). На гол Бактийора Зайнутдинова (18') питерцы ответили точными ударами Эмилиано Ригони (72') и Сердара Азмуна (75').

Иранский форвард Азмун в итоге стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20, записав на свой счет 17 голов. Его одноклубник Артем Дзюба забил столько же мячей, но на счету российского форварда больше голов с пенальти.