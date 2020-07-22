Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вошел в тройку претендентов на приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - "Харт Трофи".

Панарин занял третье место в списке бомбардиров регулярного чемпионата с 95 очками (32+63) по системе гол плюс пас и может стать первым игроком "Рейнджерс" с 1992 года, который выиграет эту награду. Тогда приз получил Марк Мессье.

На приз также претендуют лучший бомбардир досрочно завершенного регулярного чемпионата немец Леон Драйзайтль ("Эдмонтон") и канадец Натан Маккиннон ("Колорадо"). Та же тройка ранее была номинирована на "Тед Линдсей Эворд" - приз лучшему игроку сезона по мнению игроков.

"Я был крайне удивлен и особо не концентрировался на трофеях. Когда закончился сезон, честно говоря, я даже не рассчитывал куда-то номинироваться. Поэтому изумлен, что меня выдвинули на "Харт Трофи" и NТед Линдсей Эворд". Но это больше хорошая новость для моих родных", - приводит комментарий Панарина NHL.com.

2019-20 Hart Memorial Trophy finalist: Artemi Panarin@artemiypanarin is vying to become the fifth @NYRangers player to win the Hart Trophy and second to do so in the expansion era (since 1967-68), following Mark Messier in 1991-92. https://t.co/XqPYQHTB0U #NHLAwards #NHLStats pic.twitter.com/YvOWN1GSmv— NHL Public Relations (@PR_NHL) July 21, 2020

Из россиян обладателями "Харт Трофи" ранее становились Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), Евгений Малкин (2012) и Никита Кучеров (2019).

Добавим, что на приз лучшему голкиперу сезона - "Везина Трофи" - третий год подряд был номинирован российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Победители номинаций будут объявлены в сентябре.