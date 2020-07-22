ВСЕ ФОТО Майк Тайсон

© Glenn Francis, www.PacificProDigital.com Рой Джонс

Пресс-служба Президента России Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися

Стоп-кадр видео All Elite Wrestling / YouTube

Легендарные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о поединке в 2020 году. Предполагается, что бой пройдет в США в сентябре и будет состоять из восьми раундов, весовая категория пока не определена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

В конце апреля 54-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о желании "тряхнуть стариной" и вернуться на профессиональный ринг ради выставочных боев, которые помогут собрать деньги на благотворительные цели. Американец не проводил бои с 2005 года.

"Да, это правда, - подтвердил Джонс в интервью "Спорт-Экспрессу". - Майк - легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающий выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет".

50-летний Джонс - бывший абсолютный чемпион мира по боксу и экс-чемпион в пяти весовых категориях, завершивший карьеру в 2018 году. В послужном списке американца, также имеющего российское гражданство, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).