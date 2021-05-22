Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила 23 заявки российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в 2021 году, сообщается на официальном сайте организации.

В обновленном списке оказались серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, а также Семен Бородаев (толкание ядра, метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Кирилл Фролов, Дарья Голубечкова, Дмитрий Грамачков, Юлия Халилова, Эльвира Хасанова, Василий Мизинов, Максим Пьянзин, Юлия Турова (все - спортивная ходьба), Ирина Иванова, Алена Лутковская (обе - прыжки с шестом), Ксения Лабыгина (бег на 100 м с барьерами), Денис Лукьянов, Валерий Пронькин (оба - молот), Ольга Онуфриенко (бег на 800 м), Сергей Полянский, Артем Примак (оба - прыжки в длину), Мария Привалова (тройной прыжок), Елена Соколова (прыжки в длину), Сардана Трофимова (марафон) и Анна Тропина (бег с препятствиями на 3000 м, 1500 м, 5000 м).

30 апреля четыре российских легкоатлета получили нейтральный статус , дающий возможность выступать на международных соревнованиях. Ласицкене, прыгун в высоту Илья Иванюк, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина теперь имеют право выступать вместе с сильнейшими зарубежными соперниками, как и прыгунья в длину Дарья Клишина , обладающая бессрочным нейтральным статусом.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах, могут получить не более десяти спортсменов без права замены. На не слишком значимых международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.