Артем Дзюба

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, ставший лучшим бомбардиром завершившегося первенства России по футболу, рассказал о реакции болельщиков на костюм Дэдпула, в котором он вышел на празднование чемпионства после победного матча с "Локомотивом".

"Вся Европа, весь мир восприняли это позитивно, но только наши скупердяи русские оплевали меня в очередной раз. Почему? Типа я клоун, опять все внимание привлек к себе. Я не думал в этот момент, надел и пошел. Все писали, что лучше бы я что-то наше, русское надел.

Не знаю, кем хотели меня видеть. Змеем Горынычем? Дядей Федором? Реально начал думать: ну кем? Буратино только. Тогда бы русские все кричали, какой я креативный, а весь мир говорил бы: дебилоид. Это было бы странно", - сказал Дзюба в эфире программы "Вечерний Ургант".

В ноябре Артем Дзюба угодил в грандиозный скандал: он записал на видео процесс мастурбации , после чего этот ролик по неустановленным причинам стал достоянием общественности, разлетевшись по соцсетям.

В поддержку Дзюбы выступили многие артисты и звезды шоу-бизнеса, болельщицы митинговали в Москве , а самолет "Аэрофлота" в честь Артема начертил в небе фаллос .