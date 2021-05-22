42-летний тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил из пистолета в голову девушке, забыв, что пистолет заряжен. Две москвички приехали к нему домой, чтобы договориться о тренировках. Разговор проходил возле подъезда

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42-летний тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил из пистолета в голову девушке, забыв, что оружие заряжено. Две москвички приехали к нему домой, чтобы договориться о тренировках. Разговор проходил возле подъезда.

Внезапно Егоров продемонстрировал девушкам пистолет, не исключено, чтобы произвести на них впечатление. Затем стал направлять его на своих собеседниц. Одной из них он приставил ствол ко лбу, а затем спустил курок. Заряд не пробил кость, однако серьезно повредил лицо девушки.

Сейчас Егоров пытается объяснить мотивы своего загадочного поведения в полиции, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

По словам врачей, жизни пострадавшей девушки ничто не угрожает. К слову, она также является тренером по фигурному катанию.