Мартин Малютин

Алексей Зубаков / YouTube

В Будапеште российский пловец Мартин Малютин выиграл золотую медаль в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.

21-летний Малютин преодолел дистанцию за 1 минуту 44,79 секунды, установив рекорд первенств континента. Второе место занял британец Данкан Скотт (+0,40), третьим стал его соотечественник Томас Дин (+0,55).

Для 21-летнего Малютина эта победа стала третьей на текущем соревновании. Ранее он занял первое место на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

"Ставлю себе "отлично" за этот старт и больше чем уверен, что тренер разрешит мне поставить себе такую оценку, - сказал Малютин РИА "Новости" . - Эти соревнования для меня сложились максимально хорошо, с лучшими результатами. Очень этому доволен, и мой финиш радует меня с каждым разом очень и очень. Могу успокоить тех, кто волнуется будто я на пике формы - это не так. Я не подводился к этим соревнованиям, делал работу, потому что главный старт - Олимпиада. Чемпионат Европы - проходной старт под нагрузкой".

#aquatics2020bp ????????

SWIMMING ????‍♀️????‍♂️

Day 12 - May 21th



M 200m Free

???? Martin Malyutin ????????

???? Duncan Scott ????????

????Thomas Dean ????????



RESULTS https://t.co/m2r6qac9lY

⚠️ 35th LEN Aquatics Championships - Budapest 2020

???? Budapest, Duna Aréna

???? May 10th-23th, 2021 pic.twitter.com/x7Wdi6sxcJ — LEN EuropeanAquatics (@LENaquatics) May 21, 2021

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, выиграв уже 18 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте располагаются британцы (8-9-4), на третьем - итальянцы (7-12-15). Соревнования в Венгрии завершатся в воскресенье.