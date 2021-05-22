Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, показав результат 1,80 метра, разделила седьмое место с немкой Кристиной Хонсель на легкоатлетическом турнире в Дессау (Германия).

Мария не сумела преодолеть планку на высоте 1,87 метра, для нее этот турнир стал первым международным с 2019 года. Последний Ласицкене она принимала участие в соревнованиях 28 февраля, когда победила на Кубке Москвы по прыжкам в высоту с результатом 1,94 метра.

Победила в Германии украинка Ирина Геращенко, второй стала ее соотечественница Ярослава Магучих. Обе показали результат 1,92 метра, но Ирина оказалась выше за счет меньшего количества попыток. Третий результат показала швейцарка Саломе Ланг (1,87).

Последний раз Ласицкене оказывалась вне тройки призеров 1 августа 2015 года на турнире в немецком Эберштадте, где показала четвертый результат.

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30 апреля четыре российских легкоатлета получили нейтральный статус , дающий возможность выступать на международных соревнованиях. Ласицкене, прыгун в высоту Илья Иванюк, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Аксана Гатауллина теперь имеют право выступать вместе с сильнейшими зарубежными соперниками, как и прыгунья в длину Дарья Клишина , обладающая бессрочным нейтральным статусом.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах, могут получить не более десяти спортсменов без права замены. На не слишком значимых международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.