Фото: Андрей Родников / YouTube.com В матче 15-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА в Москве сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1. В составе армейской команды точный удар в дебюте встречи нанес Арнор Сигурдсон (5'), у гостей вскоре мяч забил Никита Бурмистров (23')

Фото: Андрей Родников / YouTube.com

В матче 15-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА в Москве сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1. В составе армейской команды точный удар в дебюте встречи нанес Арнор Сигурдсон (5'), у гостей вскоре мяч забил Никита Бурмистров (23').

Отметим, что на 28-й минуте сочинский полузащитник Артур Юсупов вновь поразил ворота Игоря Акинфеева, но гол был отменен после видеопросмотра.

ЦСКА (32 очка) завершил первый круг национального первенства на первом месте в турнирной таблице. Далее располагаются "Зенит" (31), "Спартак" (29), "Динамо" (27) и "Сочи" (24).