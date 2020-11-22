Bumble-Dee / DepositPhotos Рекордсменка мира в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Шайна Джек согласилась с вердиктом CAS, который уменьшил срок ее дисквалификации с четырех до двух лет

Bumble-Dee / DepositPhotos

Рекордсменка мира в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Шайна Джек согласилась с вердиктом CAS, который уменьшил срок ее дисквалификации с четырех до двух лет, сообщает Inside the Games.

Шайна Джек наравне со своей более титулованной подругой по австралийской команде Кейт Кэмпбелл до недавних пор слыла ярым борцом за права чистых спортсменов. Из ее уст журналисты часто слышали, что современные антидопинговые правила устарели, при этом Шейна требовала более жестких мер.

Все изменилось в июле 2019 года, когда Джек внезапно снялась с чемпионата мира в Южной Корее, сославшись на причины личного характера. Позднее спортсмену обвинили в применении запрещенного препарата "Лигандрол" (анаболик, который часто используется для наращивания мышечной массы в среде бодибилдеров).

Шайна категорически отрицала вину, говорила, что препарат мог попасть в ее организм случайно, например, с пищей или через контакты с другими людьми. Адвокаты Джек сослались на историю с канадским прыгуном с шестом Шоном Барбером, который доказал, что кокаин попал в его организм после поцелуя с незнакомкой, и добился полного оправдания.

Так или иначе, но первоначальные доводы пловчихи оказались несостоятельными и она была дисквалифицирована на четыре года. В мае четырехкратная медалистка чемпионатов мира написала в соцсетях, что подает апелляцию в Спортивный Арбитраж и "начинается настоящая битва".

Шайна утверждала, что многие аспекты антидопинговой системы имеют серьезные недостатки, но, возможно, худший из них - презумпция вины. "Какая еще система изначально подразумевает, что вы виновны в предполагаемом нарушении и сами должны доказать свою невиновность?", - сокрушалась спортсменка.

Борьба за карьеру, репутацию, честное имя и возможность вернуться в бассейн в ее словах не подвергалась сомнению.

По итогам разбирательства CAS подтвердил, что Джек нарушила антидопинговые правила, но при этом "намеренно не принимала "Лигандрол" и нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным". Таким образом, срок дисквалификации спортсменки скостили до двух лет.

22-летняя пловчиха приняла приговор с оптимизмом. Она надеется успеть вернуться в сборную Австралии к Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. Отстранение Шайны Джек от спорта закончится за две недели до начала Летних Игр.

"Теперь у меня есть возможность бороться за свое имя. Я намерена выиграть этот бой, вернуться в бассейн и в сборную Австралии по плаванию. Каждому известно, каково это, когда у тебя отнимают что-то ценное, и я ничем не отличаюсь. Не все вступают в борьбу против ошибок системы и терпят критику за то, чего они не совершали. Но нужно сражаться, будучи уверенным, что ваша честь защищена, если вы говорите правду", - заявила австралийка.

К слову, Дик Паунд, член МОК и Исполнительного комитета WADA, выразил недовольство вердиктом: "Не знаю, какие доказательства были представлены, чтобы отменить четырехлетнюю дисквалификацию, но для этого и существуют суды. Часто приговор смягчается, но человек все равно остается виновным. Мы будем помнить, что Джек - атлет, совершивший допинговое преступление".