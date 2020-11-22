В Лондоне российский теннисист Даниил Медведев со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 победил испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Итогового турнира АТР, призовой фонд которого составляет 5,7 млн долларов.

Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем, Надаль трижды оказывался сильнее. В прошлом году Рафаэль сначала обыграл россиянина в финале турнира серии "Мастерс" в Канаде, затем в решающей встрече Открытого чемпионата США, а потом на групповом этапе прошлого розыгрыша Итогового турнира.

"Мне казалось, что я делаю отличные удары, но в моей игре не было связи, и поэтому я проигрывал, - приводит слова Медведева официальный сайт АТР. - Он был лучше в важные моменты, я в ключевых эпизодах не мог нанести хороший удар. Я решил изменить некоторые мелочи. Чувствовал, что у меня были шансы на победу в некоторых геймах, может быть, в сете, но это не помогало, поэтому мне пришлось поменяться, и это сработало очень хорошо. Я действительно этому рад".

FIRST #NittoATPFinals FINAL ????@DaniilMedwed comes back against Nadal to set a showdown with Thiem for the title! pic.twitter.com/QzRmwM34id— Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

За титул Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, который также выходил в финал в 2008 году.