В матче 1/8 финала MLS защитник футбольного клуба "Орландо" Родриго Шлегель принес своей команде победу над "Нью-Йорк Сити", отразив решащий одиннадцатиметровый удар после удаления голкипера во время серии пенальти.

Аргентинский герой вышел на поле в дополнительное время на 101-й минуте при счете 1:1. Через две минуты голкипер "Орландо" Педро Гальесе получил предупреждение за неспортивное поведение. Перед пятым пенальти в серии Гальесе был удален с поля за вторую желтую карточку, так как покинул раньше времени линию ворот.

Провинившегося голкипера заменил Шлегель, который сначала пропустил два мяча, но затем (с третей попытки) угадал направление удара и отразил решающий одиннадцатиметровый.

After Orlando keeper Pedro Gallese got sent off in their penalty shootout vs. NYCFC, defender Rodrigo Schlegel went in goal.



He then made the save that led to their first-ever playoff win ????



(via @OrlandoCitySC) pic.twitter.com/eNLsLcoTGD— B/R Football (@brfootball) November 21, 2020

"Орландо", который выступает в MLS с 2015 года, одержал свою первую в истории победу в плей-офф турнира и вышел в четвертьфинал соревнования.