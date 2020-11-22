Родриго Шлегел
 
Родриго Шлегел
Фото: Orlando City Soccer Club

В матче 1/8 финала MLS защитник футбольного клуба "Орландо" Родриго Шлегель принес своей команде победу над "Нью-Йорк Сити", отразив решащий одиннадцатиметровый удар после удаления голкипера во время серии пенальти.

Аргентинский герой вышел на поле в дополнительное время на 101-й минуте при счете 1:1. Через две минуты голкипер "Орландо" Педро Гальесе получил предупреждение за неспортивное поведение. Перед пятым пенальти в серии Гальесе был удален с поля за вторую желтую карточку, так как покинул раньше времени линию ворот.

Провинившегося голкипера заменил Шлегель, который сначала пропустил два мяча, но затем (с третей попытки) угадал направление удара и отразил решающий одиннадцатиметровый.

"Орландо", который выступает в MLS с 2015 года, одержал свою первую в истории победу в плей-офф турнира и вышел в четвертьфинал соревнования.