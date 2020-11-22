Фото: HUNNY BUNNY_SM / youtube.com В матче 15-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Динамо". Команды обменялись голами в концовке встречи: сначала отличился динамовец Дмитрий Скопинцев (79'), а затем точный удар нанес Роман Зобнин (85')

Фото: HUNNY BUNNY_SM / youtube.com

В матче 15-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Динамо". Команды обменялись голами в концовке встречи: сначала отличился динамовец Дмитрий Скопинцев (79'), а затем точный удар нанес Роман Зобнин (85').

"В первом тайме игра была равная. И у нас, и "Динамо" возникали моменты. Мы изначально ставили задачу не допускать контратак соперника, поскольку у него есть очень быстрые игроки. Нам это удалось, - приводит слова главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско официальный сайт клуба. - Второй тайм получился намного лучше, у нас были отличные шансы. И тем обиднее, что в итоге мы первыми пропустили. Как раз с контратаки. Тем не менее смогли отыграться. С одной стороны, мы заслуживали победы. С другой - ничья при таком сценарии тоже хороший результат".

"Спартак" (29 очков) после первого круга занимает третье место в турнирной таблице, "Динамо" (27) располагается на четвертой позиции. Лидируют "Зенит" (31), сыгравший в субботу вничью с "Ахматом" (24), и ЦСКА (31), который сегодня проведет домашний матч против "Сочи" (23).