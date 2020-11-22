Pixabay.com В матче девятого тура чемпионата Англии футболисты лондонского "Тоттенхэма" победили на своем стадионе со счетом 2:0 "Манчестер Сити". Мячи в ворота "горожан" забили Сон Хын Мин (5') и Джованни Ло Чельсо (65')

Pixabay.com

В матче девятого тура чемпионата Англии футболисты лондонского "Тоттенхэма" победили на своем стадионе со счетом 2:0 "Манчестер Сити". Мячи в ворота "горожан" забили Сон Хын Мин (5') и Джованни Ло Чельсо (65'). Аргентинец отличился первым касанием после выхода на замену, голевой пас ему отдал Гарри Кейн.

Теперь в активе Сон Хын Мина девять голов в первенстве, у Кейна - девять результативных передач. По обоим показателям футболисты являются текущими лидерами турнира.

Благодаря субботней победе "Тоттенхэм" (20 очков) возглавил турнирную таблицу, но уже сегодня его может обойти "Лестер" (18), если добудет гостевую победу в матче с "Ливерпулем" (17).

"Хорошо находиться на первом месте в турнирной таблице, но, возможно, скоро мы будем уже вторыми. Честно говоря, это не будет проблемой. Просто я доволен изменениями в нашей игре, - приводит ВВС слова наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, который возглавил лондонский клуб год назад. - Болельщики не должны ожидать, что после одного сезона мы будем бороться за титул. Мы не боремся за титул, а просто стараемся выигрывать в каждом матче. Но мы будем и проигрывать встречи, а также играть вничью".