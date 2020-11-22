Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей московского этапа Гран-при. По результатам двух программ чемпионка мира и Европы 2015 года на столичном льду набрала 223,39 балла.

"Давно не выигрывала уже ничего, прекрасно себя чувствую. Я в шоке. Я не видела, как Алена Косторная откатала, но я не ожидала такого", - сказала Туктамышева журналистам после выступления.

Второе место заняла Алена Косторная (220,78), третье - Анастасия Гулякова (199,03). Занимавшая третье место по итогам короткой программы Александра Трусова трижды упала в произвольной программе и оказалась в итоге четвертой (198,93).

Московский Гран-при из-за пандемии коронавируса прошел в формате национальных соревнований, так как ранее ISU ввел новые правила для этапов Гран-при, в которых могут принять участие спортсмены, живущие или тренирующиеся в странах-хозяйках этапов, а также те фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.