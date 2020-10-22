artjazz / DepositPhotos Букмекеры оценили шансы российских клубов в футбольной Лиге чемпионов

artjazz / DepositPhotos

После матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА аналитики букмекерских контор обновили коэффициенты на победителя турнира. Фаворитом еврокубка сезона 2020/21 эксперты считают немецкую "Баварию".

Второй подряд триумф мюнхенцев котируется с коэффициентом 4.00.

Вторым идет английский "Манчестер Сити" (5.50), а замыкает тройку потенциальных победителей еще один представитель родоначальников футбола - "Ливерпуль" (8.00).

Как отмечет портал Sport24, российские клубы не только по-прежнему идут в числе аутсайдеров, но и ухудшили свои позиции. Трофей питерского "Зенита" теперь оценивается коэффициентом 350.00, "Краснодара" - 400.00, а московского "Локомотива" - 500.00.

Если Лигу чемпионов выиграет донецкий "Шахтер", победивший в первом туре мадридский "Реал", то сыграет ставка с коэффициентом 100.00.

Напомним, что впервые в истории Лиги чемпионов в групповую стадию еврокубка пробились стазу три российские команды. "Локомотив" и "Краснодар" начали свой турнирный путь с ничьих, а "Зенит" - с поражения. Причем всем трем отечественным командам в дебюте достались далеко не самые сильные представители квартетов.