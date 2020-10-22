Роспотребнадзор запретил "Спартаку" пускать зрителей на домашние матчи

Футбольный клуб "Спартак" получил предписание Роспотребнадзора о проведении домашнего матча 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" 31 октября в Москве без зрителей. Распоряжение касается и последующих матчей на "Открытие Арене" - оно будет действовать до особого распоряжения, сообщает пресс-служба РПЛ.

В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура "Спартак" - "Зенит", а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

Также в документе прописан комплекс мер, которые "Спартаку" надлежит принять на ближайшем матче. Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи "Спартак" проведет со зрителями.

"Общая задача субъектов РПЛ - не только продолжение чемпионата в условиях пандемии, но и безопасное проведение матчей со зрителями. Лига совместно с РФС отстаивает эту позицию в диалоге с Роспотребнадзором и органами государственной власти", - говорится в заявлении пресс-службы лиги.

По данным СМИ, домашние матчи без зрителей вскоре ожидают все московские клубы. Власти города обсудили полное закрытие трибун на играх Премьер-лиги из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в столице. Приоритетной задачей футбольных властей сейчас остается сохранение календаря и продолжение чемпионата.

Как пишет газета "Спорт-Экспресс", начиная с 13-го тура футбольного чемпионата все матчи в Москве будут проходить без присутствия болельщиков. Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что на московские игры 12-го тура попасть, скорее всего, получится. 24 октября пройдут матчи "Динамо" - "Сочи", "Локомотив" - "Ротор", на следующий день - ЦСКА - "Арсенал".

Напомним, что власти Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической ситуации уже ввели запрет на присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. Официально подтверждено, что без зрителей пройдет матч 13-го тура РПЛ "Химки" - "Зенит".