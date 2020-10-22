Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение Роспотребнадзора о проведении без зрителей ближайших матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ) на домашнем стадионе красно-белых "Открытие-Арена". Клуб изучает это решение, которое считает дискриминационным и непонятным

Роспотребназдор до особого распоряжения запретил "Спартаку" проводить ближайшие домашние матчи со зрителями после встречи 10-го тура РПЛ против петербургского "Зенита".

В качестве причин в документе указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит", а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

"Мы это предписание изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем", - заявил Федун ТАСС.

Тушинский суд Москвы 12 октября оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче против "Зенита".