Пресс-служба ФК «Локомотив» Футболисты "Локомотива" прервали серию из пяти поражений в Лиге чемпионов

Пресс-служба ФК «Локомотив»

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с австрийским "Зальцбургом" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча группы A, прошедшая в Зальцбурге, завершилась со счетом 2:2.

В составе "Локомотива" забили Эдер (19') и Виталий Лисакович (75'). У хозяев отличились Доминик Собослаи (45') и Златко Юнузович (50').

Железнодорожники прервали серию из пяти поражений на групповом этапе главного еврокубка, два предыдущих сезона московская команда занимала последнее место в квартете.

"Я не могу быть довольным на сто процентов, - отметил после игры наставник "Локомотива" Марко Николич. - Мы хотели набрать три очка. Хорошо начали, контролировали игру первые 30-35 минут, дисциплинировано, забили гол. Но пропустили на последней минуте тайма. Этот гол поменял игру. Сыграли недисциплинированно. Я не помню, чтобы "Локомотив" пропускал со стандартов после моего прихода. Но и удар был сумасшедшим. После гола они обрели уверенность и пошла другая игра. Хотели набрать три очка, получилось одно. Двигаемся дальше".

Своим взглядом на результат поделился и форвард железнодорожников Федор Смолов.

В параллельном матче группы A немецкая "Бавария" в ранге действующего победителя турнира разгромила испанский "Атлетико" со счетом 4:0. Дубль сделал Кингсли Коман (28', 72'), еще по голу забили Леон Горецка (41') и Корентен Толиссо (66').

Во втором туре 27 октября "Бавария" сыграет в гостях с "Локомотивом", а "Атлетико" примет "Зальцбург".

Из других результатов дня нельзя не отметить гостевую победу донецкого "Шахтера" над мадридским "Реалом" со счетом 3:2, а также дебютный гол бывшего полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука за итальянскую "Аталанту" в гостевом матче с датским "Миттьюлланном" (4:0). Россиянин вышел на замену на 80-й минуте, а девять минут спустя уже принимал поздравления от партнеров.

Напомним, что впервые в истории Лиги чемпионов в групповую стадию еврокубка пробились три российские команды. Во вторник свой турнирный путь начали питерский "Зенит" и Краснодар".