Pixabay.com Чемпионат России по водному поло хотят приостановить из-за коронавируса

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Чемпионаты России по водному поло среди мужских и женских команд могут быть прерваны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

В октябре в России фиксируется резкий рост количества инфицированных коронавирусом. Несмотря на большое число зараженных среди спортсменов, тренеров и персонала клубов, национальные чемпионаты в футболе, хоккее и баскетболе пока продолжаются.

"Сейчас обсуждается вопрос, останавливать чемпионат или нет, потому что среди спортсменов и тренеров много заболевших, - сказал Власенко. - На президиуме выслушаем мнение клубов, они проголосуют по этому вопросу".

Мужской чемпионат России по водному поло стартовал в середине сентября, женский - в начале октября.

"Лично я против закрытия, надо просто усиливать меры безопасности - маски, перчатки, тесты. Если мы остановим чемпионаты, то рискуем потерять и спонсоров, и партнеров, и телевидение", - подчеркнул глава федерации.