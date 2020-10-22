Marcus Cyron / Wikimedia Commons Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало биатлониста Алексея Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил из-за пропущенного теста

Marcus Cyron / Wikimedia Commons

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало биатлониста Алексея Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил из-за пропущенного теста. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

33-летнему биатлонисту грозила дисквалификация сроком до двух лет за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

Пропуск третьего теста спортсмен объяснил инфекционным отравлением, которое не позволило ему прибыть из Санкт-Петербурга во Владимир, где Слепов должен был находиться согласно его отметке в системе антидопингового контроля ADAMS.

Атлет предоставил РУСАДА объяснительную и справки из больницы Петербурга, куда он обратился 30 сентября за медицинской помощью.

Изучив объяснения и представленные Слеповым медицинские документы, РУСАДА приняло решение не рассматривать случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования допинг-офицерами, говорится в заявлении СБР.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило рассмотрение возможного пропущенного теста биатлонистом Алексеем Слеповым от 30 сентября 2020 года. Подробности: https://t.co/NkttXrsVcT pic.twitter.com/PRNmGu16tx— Биатлон России (@russianbiathlon) October 22, 2020

Алексей Слепов является трехкратным чемпионом Европы, победителем общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России. Он был включен в состав сборной страны для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.

Напомним, что в РУСАДА недавно произошла смена руководства, в результате которой агентство возглавили более лояльные госструктурам и менее независимые чиновники.