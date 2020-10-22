DragonImages / DepositPhotos Санкт-Петербургский "Зенит" намерен обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с предложением отменить в еврокубках дисквалификации за красные карточки, полученные в матчах прошлого сезона

DragonImages / DepositPhotos

Санкт-Петербургский "Зенит" намерен обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с предложением отменить в еврокубках дисквалификации за красные карточки, полученные в матчах прошлого сезона.

Об этом заявил генеральный директор действующих чемпионов России Александр Медведев.

"Это странное правило, по которому красные карточки переходят из одного розыгрыша в другой. В хоккее такого нет, а тут за игру рукой и вторую желтую карточку игрок лишен возможности выступать. Думаю, стоит обратиться в УЕФА, чтобы там рассмотрели эту практику, потому что зрители хотят видеть лучших футболистов на поле", - заявил Медведев ТАСС.

Во вторник в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле уступил бельгийскому "Брюгге" (1:2). У питерцев в матче не смог принять участие защитник Дуглас Сантос, удаленный в заключительном еврокубковом матче в прошлом сезоне. По этой же причине у "Брюгге" не сыграл защитник Симон Дели.

"Ясно, что нарушать правила нельзя, но нарушение нарушению рознь. Но это не оправдание, нужно искать причину в самих себе. Нынешний график очень жесткий, но в таком графике играют все европейские клубы, тем более играть под крышей у нас одно удовольствие", - добавил гендиректор.

Ранее, комментируя итоги встречи с "Брюгге", Александр Медведев посетовал на то, что в Лиге чемпионов наказуема любая ошибка. Тогда как в чемпионате России они "часто остаются безнаказанными" для команды с берегов Невы.