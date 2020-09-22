Футболисты московского "Динамо" прервали безвыигрышную серию из трех матчей

Московское "Динамо" победило грозненский "Ахмат" в заключительном матче 8-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "ВТБ-Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.

Победу хозяевам на первой компенсированной ко второму тайму минуте принес Иван Ордец. На 80-й минуте защитник грозненского клуба Мирослав Богосавац получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Москвичи прервали безвыигрышную серию из трех матчей, но пропустили пока лишь 4 мяча - меньше всех в лиге. Для голкипера "Динамо" Антона Шунина этот матч стал 80-м без пропущенных мячей в чемпионате России.

???? Начинаем утро с фотографий победного матча #ДинамоАхмат



Они бодрят и заряжают сильнее, чем кофе ???? pic.twitter.com/NRY1Zw6xr4— ФК "Динамо" Москва (@FCDM_official) September 22, 2020

Для команды из Грозного это третье поражение подряд.

После восьми туров "Динамо" с 14 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат" с 10 очками располагается на 10-й строчке.