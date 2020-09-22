Российский Футбольный Союз Российские футболистки крупно обыграли эстонок в квалификации чемпионата Европы

Российский Футбольный Союз

Женская сборная России по футболу победила команду Эстонии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы. Встреча группы А в латвийской Юрмале завершилась со счетом 3:0 в пользу визитеров.

Мячи забили Дарья Яковлева (22'), Наталья Машина (76') и Нелли Коровкина (90+3').

Сборная России набрала 12 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы. Лидирует сборная Нидерландов, в активе которой 21 очко в семи матчах. Эстонки с одним баллом в шести играх идут пятыми.

3:0 - с таким счётом женская сборная обыграла Эстонию в отборе на ЕВРО-2022. А на фото - радостные авторы голов ????

⠀#СборнаяРоссии pic.twitter.com/WrxIOX7N7z— Сборная России (@TeamRussia) September 22, 2020

В следующем матче сборная России 23 октября примет команду Словении.

На чемпионат Европы, который был перенесен на год из-за пандемии коронавируса и пройдет в Великобритании с 6 по 31 июля 2022 года, попадают победители каждой из девяти отборочных групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места.

Остальные шесть сборных, которые займут вторые места в группах, разыграют оставшиеся три путевки в стыковых матчах.