Resolute / wikipedia.org Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, признанный второй звездой матча, отдал две результативные передачи

Resolute / wikipedia.org

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал победу над "Даллас Старз" во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 3:2 в пользу "молний", в составе которых шайбы забросили Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. У "Старз" отличились Джо Павелски и Маттиас Янмарк.

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, признанный второй звездой матча, отдал две результативные передачи. Дважды ассистировал своим партнерам и российский нападающий "Далласа" Александр Радулов. Вратарь "Старз" Антон Худобин сделал в этом матче 28 сэйвов.

Кучеров укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров плей-офф - 28 (6 голов + 22 передачи) очков. В активе Радулова теперь 17 (8+9) очков по системе гол плюс пас.

Счет в решающем противостоянии за Кубок Стэнли стал равным - 1-1. Третий матч серии до четырех побед пройдет в среду.