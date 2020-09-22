Новак Джокович выиграл рекордный теннисный турнир из серии "Мастерс
 
Новак Джокович выиграл рекордный теннисный турнир из серии "Мастерс
zhukovsky / DepositPhotos

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович стал победителем прошедшего в Риме Открытого чемпионата Италии по теннису. Призовой фонд этого турнира серии "Мастерс" на грунтовых кортах превышает 3,4 миллиона евро.

В финале Джокович со счетом 7:5, 6:3 обыграл аргентинца Диего Шварцмана, имевшего восьмой номер посева. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

Джокович выиграл турнир в Риме в пятый раз, предыдущий его триумф датирован 2015 годом. Счет в личном противостоянии против Шварцмана стал 5-0 в пользу серба.

Даже несмотря на обидную дисквалификацию на US Open, Новак быстро адаптировался к грунту и доказал всем, что не зря носит звание первой ракетки мира. Только раз на пути к титулу он позволил сопернику довести матч до третьего сета.

Благодаря этому успеху Джокович стал рекордсменом по количеству выигранных турниров серии "Мастерс" (36), опередив по этому показателю испанца Рафаэля Надаля. Ранее 33-летний серб вышел на второе место по количеству недель в качестве первой ракетки мира (287) и уступает теперь только швейцарцу Роджеру Федереру (310).