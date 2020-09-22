David W. Carmichael Фигуристка Елена Радионова завершила карьеру в 21 год

David W. Carmichael

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Елена Радионова объявила о завершении профессиональной карьеры в 21 год.

"Сейчас я наконец готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но все-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни", - написала спортсменка в Instagram.

Последний раз Елена выходила на лед в октябре 2018 года на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Спортсменка призналась в интервью РИА "Новости", что прекратила выступать из-за гормонального сбоя в организме - она "очень сильно поправилась".

"Фигурное катание навсегда останется в моем сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурно-катательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом", - добавила фигуристка.

Радионова не стала рассказывать о дальнейших планах, лишь отметив, что не будет отдаляться от фигурного катания и намерена поделиться своим богатым опытом с молодым поколением.

Помимо наград на взрослом и юниорском чемпионатах мира, Радионова победила на чемпионате России 2015 года, дважды завоевала серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, дважды была призером Финала Гран-при.