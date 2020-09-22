HayDmitriy / DepositPhotos "Салават Юлаев" объявил о трех случаях подозрения на коронавирус в уфимском клубе

HayDmitriy / DepositPhotos

В уфимском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" выявлено три первично положительных результата тестирования на коронавирусную инфекцию. С подозрением на заражение COVID-19 изолированы главный тренер команды Томи Лямся и двое хоккеистов - Маркус Гранлунд и Данил Башкиров.

Об этом во вторник сообщил генеральный директор клуба Александр Курносов.

"После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК "Салават Юлаев" в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера "юлаевцев" Томи Лямсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова. Тренер и игроки направлены на дополнительное исследование для подтверждения диагноза. Самочувствие у всех нормальное, симптоматики не наблюдается. Ламса, Гранлунд и Башкиров сейчас изолированы", - цитирует Курносова пресс-служба клуба.

????️ Официальный комментарий генерального директора ХК #HCSalavat Александра Курносова:



"В итоге тестов первично положительный результат выявлен у главного тренера "юлаевцев" Томи Ламсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова" ???? https://t.co/mzePSvVjqa pic.twitter.com/eKIDz86aFG— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 22, 2020

Во вторник в Уфе "Салават Юлаев" должен провести матч регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи". По словам Курносова, тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к этой игре.

"Салават Юлаев" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в восьми матчах 12 очков.

Ранее на коронавирусный карантин, следуя предписаниям местных властей, ушли иностранные клубы КХЛ - финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс".

В субботу было объявлено, что тесты на коронавирус как минимум пяти игроков рижского "Динамо" дали положительный результат. Кроме того, случаи заражения были выявлены в ярославском "Локомотиве" и нижегородском "Торпедо".

Зараженные команды вынуждены отменять и переносить свои матчи, однако чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается, не смотря ни на что.