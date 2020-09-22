Панарин и Василевский остались без индивидуальных наград в чемпионате НХЛ

Россияне Артемий Панарин и Андрей Василевский остались без индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), голосование по которым состоялось еще до начала плей-офф.
Василевский входил в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона ("Везина Трофи"), а Панарин был номинирован на награды лучшему игроку сезона по версии журналистов ("Харт Трофи") и по версии хоккеистов ("Тед Линдсей Эворд").
Обе последние награды достались лучшему бомбардиру регулярного чемпионата нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Леону Драйзайтлю - 110 (43+67) очков по системе гол плюс пас. 24-летний нападающий стал первым немцем в истории НХЛ, выигравшим оба этих приза.
43 goals. 67 assists. 110 points.
Leon Draisaitl is taking home the Hart Trophy! #NHLAwards @NHLdotcom has more ➡️ https://t.co/h12DDuIbrR pic.twitter.com/KiyG07fhCi— NHL (@NHL) September 21, 2020
28-летний Панарин поделил третье место в списке бомбардиров лиги с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком. В 69 играх форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 + 63) очков.
Приз лучшему вратарю регулярного чемпионата достался Коннору Хеллебайку из "Виннипега". 27-летний вратарь стал лидером по матчам без пропущенных шайб в сезоне (6), а его процент отраженных бросков в регулярном чемпионате составляет 92,2.
Connor Hellebuyck is taking home his first-ever Vezina Trophy! ???? #NHLAwards @NHLdotcom has more ➡️https://t.co/5AeJPkigdq pic.twitter.com/wx5UhIlzsW— NHL (@NHL) September 21, 2020
Василевский стал обладателем "Везина Трофи" по итогам прошлого сезона. В нынешнем регулярном чемпионате россиянин отыграл 52 матча за "Тампу", отразив 91,7% бросков и трижды сыграв "на ноль". Андрей стал лидером среди вратарей по количеству побед в сезоне - 35.
Награда лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ досталась 30-летнему швейцарцу Роману Йоси из "Нэшвилла". За 69 игр он набрал 65 (16+49) очков при показателе полезности "+22".