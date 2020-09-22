zhukovsky / DepositPhotos Панарин и Василевский остались без индивидуальных наград в чемпионате НХЛ

zhukovsky / DepositPhotos

Россияне Артемий Панарин и Андрей Василевский остались без индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), голосование по которым состоялось еще до начала плей-офф.

Василевский входил в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона ("Везина Трофи"), а Панарин был номинирован на награды лучшему игроку сезона по версии журналистов ("Харт Трофи") и по версии хоккеистов ("Тед Линдсей Эворд").

Обе последние награды достались лучшему бомбардиру регулярного чемпионата нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Леону Драйзайтлю - 110 (43+67) очков по системе гол плюс пас. 24-летний нападающий стал первым немцем в истории НХЛ, выигравшим оба этих приза.

28-летний Панарин поделил третье место в списке бомбардиров лиги с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком. В 69 играх форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 + 63) очков.

Приз лучшему вратарю регулярного чемпионата достался Коннору Хеллебайку из "Виннипега". 27-летний вратарь стал лидером по матчам без пропущенных шайб в сезоне (6), а его процент отраженных бросков в регулярном чемпионате составляет 92,2.

Василевский стал обладателем "Везина Трофи" по итогам прошлого сезона. В нынешнем регулярном чемпионате россиянин отыграл 52 матча за "Тампу", отразив 91,7% бросков и трижды сыграв "на ноль". Андрей стал лидером среди вратарей по количеству побед в сезоне - 35.

Награда лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ досталась 30-летнему швейцарцу Роману Йоси из "Нэшвилла". За 69 игр он набрал 65 (16+49) очков при показателе полезности "+22".