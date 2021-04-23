Титулованная бегунья на средние дистанции Екатерина Гулиева и перспективная прыгунья в высоту Елена Куличенко в ближайшее время откажутся от российского спортивного гражданства. Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), обе девушки получили разрешение на переход под флаги других стран.

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне в беге на 800 метров 30-летняя Екатерина Гулиева, ранее известная как Поистогова и Завьялова, сменит гражданство на турецкое.

В 2015 году спортсменка стала фигуранткой допингового скандала и отбыла двухлетнюю дисквалификацию, но сохранила олимпийскую награду, которая из бронзовой превратилась в серебряную после разжалования олимпийской чемпионки в беге на 800 метров россиянки Марии Савиновой.

Кроме того, ВФЛА разрешила сменить гражданство прыгунье в высоту 20-летней Елене Куличенко , она теперь будет представлять Кипр. На зимнем первенстве России (до 20 лет) в Смоленске прыгунья с модельной внешностью заняла второе место с результатом 1,82 метра, ее личный рекорд в залах составляет 1,84 м, на стадионе - 1,87 м.

В августе 2020 года из России в Белоруссию перебрался один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков. На турнире в Лодзи, уже после смены гражданства, он установил высшее мировое достижение для спортсменов не старше 18 лет, преодолев планку на высоте 5,60 м.

С 2015 года отечественные легкоатлеты из-за дисквалификации своей федерации вынуждены выступать на международных стартах в нейтральном статусе и при получении соответствующих разрешений. И с тех пор ничего кардинально не меняется.