Трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя из Белоруссии объявлена в розыск властями страны за призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.

Пресс-служба Следственного комитета Белоруссии сообщила, что в розыск также объявлен исполнительный директор "Белорусского фонда спортивной солидарности" Александр Опейкин. Герасименя возглавляет этот фонд.

"Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина, - говорится в сообщении комитета . - Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети интернет)".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск.

В начале апреля главным следственным управлением Следственного комитета в отношении Герасимени и Опейкина.

Помимо создания фонда для оказания финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства, им вменяется распространение заведомо ложных сведений о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. А также обращение с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности республики.

В частности, фигурантов обвинили в содействии переносу из Белоруссии ряда крупных спортивных мероприятий и дискредитации руководства спортивной отрасли и государства.