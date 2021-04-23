Американский наездник более года подгонял своих коней электрошпорами

Трибунал Международной федерации конного спорта (FEI) принял решение дисквалифицировать американца Эндрю Кочера на 10 лет по результатам расследования по поводу возможного применения спортсменом электрошпор. Наездник выступал в индивидуальном конкуре и индивидуальной выездке.
FEI начала разбирательства в связи с утверждениями об использовании Кочером электрошпор на нескольких лошадях во время международных и национальных соревнований, а также в ходе тренировок.
На основе анализа фотоматериалов трибунал аннулировал результаты американца на восьми турнирах, которые проходили с июня 2018 года по ноябрь 2019 года, где он использовал электрошпоры. 38-летнему Кочеру запрещено участвовать в любом качестве и посещать как зрителю соревнования, проходящие под эгидой FEI.
Помимо 10-летней дисквалификации, которая исчисляется с 28 октября 2020 года, всадника также обязали выплатить штраф в размере 17,5 тысяч швейцарских франков в качестве покрытия издержек по судебному процессу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FEI.