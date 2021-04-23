В финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина наметился перелом

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Московский ЦСКА на выезде одержал волевую победу над омским "Авангардом" в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы выиграли вторую встречу подряд после стартового поражения и теперь ведут 2-1.

Встреча в подмосковной Балашихе, где омский клуб проводит домашние встречи, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды. На гол Рида Буше (13') гости ответили точными бросками Константина Окулова (19') и Максима Шалунова (49').

Первую встречу финальной серии выиграл "Авангард" (4:1), вторая игра осталась за армейцами (3:0). Счет в противостоянии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч финала состоится в субботу в Балашихе.

15-е очко Буше, лидерство бомбардира Окулова - в минутном обзоре главных событий 3-го матча Финала Кубка Гагарина. pic.twitter.com/HFjIDTSsFL — КХЛ (@khl) April 23, 2021

ЦСКА является победителем регулярного чемпионата и действующим обладателем Кубка Гагарина, а "Авангард" еще никогда его не выигрывал.

Эти команды играли в последнем проведенном финале плей-офф в сезоне-2018/19, тогда армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.