Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) признал биатлониста Тимофея Лапшина виновным в нарушении антидопинговых правил и наказал его дисквалификацией на 12 месяцев. В 2017 году спортсмен перешел под флаг Южной Кореи, однако наказание настигло его и там.

"Тимофей Лапшин признан виновным в нарушении антидопинговых правил Международного союза биатлонистов, которое произошло в 2013 году. Лапшин дисквалифицирован на 12 месяцев начиная с 23 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы Спортивного арбитражного суда (CAS).

В сентябре прошлого года бывшего биатлониста сборной России отстранили на основании доказательств из доклада Ричарда Макларена и базы данных (LIMS) из Московской антидопинговой лаборатории.

Лапшин нарушил антидопинговые правила 21 декабря 2013 года во время турнира "Ижевская винтовка", использовав назальный спрей с запрещенным веществом. Атлет не оспаривал нарушение. Лапшину грозила дисквалификация сроком на два года, но суд установил, что он не намеревался повышать спортивные результаты.

Наказание будет отсчитываться начиная с окончательного решения CAS (23 апреля 2021 года), но с учетом временного отстранения, которое началось 23 сентября 2020 года.

В прошлом году из-за временного отстранения Тимофей лишился всех источников дохода и обратился за финансовой помощью к болельщикам. Он также собирал средства на адвокатов для оспаривания решения Международного союза биатлонистов.

Лапшин выступал за сборную России до 2017 года. В составе российской команды он дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете, также в его активе одна серебряная и две бронзовые медали в личных гонках.