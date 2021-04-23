Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал применять санкций к клубам-основателям континентальной Суперлиги в виде исключения их из текущей Лиги чемпионов. По данным испанского издания As, соответствующее решение в пятницу было принято на исполкоме организации.
"После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей. Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща", - говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов (ECA).
Ранее сообщалось о том, что мадридскому "Реалу" и туринскому "Ювентусу" грозят серьезные санкции за активное участие в проекте Суперлиги. В УЕФА были недовольны действиями клубов и тем, что они, в отличие от других участников несостоявшегося турнира, не отреклись от этой идеи.
Ряд членов исполнительного комитета организации счел, что "сливочных" и "бьянконери" необходимо наказать максимально жестко - исключить из Лиги чемпионов.
UEFA split over one-year Champions League ban for Real Madrid and Juventus— AS English (@English_AS) April 23, 2021
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Президент "Реала" Флорентино Перес и глава "Ювентуса" Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги. В турнире также должны были принять участие "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур".
Революция богатейших клубов континента, не пожелавших делиться доходами с УЕФА, на этой неделе потерпела сокрушительное поражение.