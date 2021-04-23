Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал применять санкций к клубам-основателям континентальной Суперлиги в виде исключения их из текущей Лиги чемпионов. По данным испанского издания As , соответствующее решение в пятницу было принято на исполкоме организации.

"После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей. Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща", - говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов (ECA).

Ранее сообщалось о том , что мадридскому "Реалу" и туринскому "Ювентусу" грозят серьезные санкции за активное участие в проекте Суперлиги. В УЕФА были недовольны действиями клубов и тем, что они, в отличие от других участников несостоявшегося турнира, не отреклись от этой идеи.

Ряд членов исполнительного комитета организации счел, что "сливочных" и "бьянконери" необходимо наказать максимально жестко - исключить из Лиги чемпионов.

UEFA split over one-year Champions League ban for Real Madrid and Juventus



Latest news: https://t.co/F5EtJDHA9b — AS English (@English_AS) April 23, 2021

Президент "Реала" Флорентино Перес и глава "Ювентуса" Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги. В турнире также должны были принять участие "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур".