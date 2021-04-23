Кадыров назвал "черным пиаром" скандал вокруг боксерской победы своего сына

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о скандальной победе своего 13-летнего сына Адама на международном турнире по боксу "Время Легенд" в Грозном. Кадыров-младший был объявлен победителем после очень спорной остановки поединка с Асланом Биттировым.
Напомним, что рефери неожиданно остановил поединок между Кадыровым и Биттировым, как только сын главы Чечни стал пропускать серьезные удары. Судья начал десятисекундный отсчет нокдауна крепко стоявшему на ногах Биттирову, который от недоумения лишь разводил руками. Секунданты Аслана быстро выбросили на ринг полотенце, признавая таким образом его поражение техническим нокаутом.
В прямом эфире Instagram Рамзан Кадыров поинтересовался у сына, откуда у того деньги на договорные бои, а информацию о его бое в СМИ назвал "черным пиаром".
"То, что они дети Рамзана Кадырова, не значит, что они обязательно должны выиграть. Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен остановить бой. Без разницы, мой это сын или нет", - приводит BBC аргументы главы Чечни.
Кроме непобежденного Адама Кадырова в турнире участвовал Али Кадыров. Оба одержали очередные победы.
Чеченское телевидение отреагировало на скандал вокруг поединка 8-минутным сюжетом, в котором дали высказаться рефери, судившему бой, тренеру противника сына Кадырова и самому наследнику главы Чечни.
Из сюжета следует, что Адам Кадыров - опытный боец, давно тренируется, а бой был остановлен лишь из-за того, что секундант противника видел ситуацию вблизи и переживал за здоровье своего боксера, получившего удар в глаз.
Остановивший бой рефери Беслан Кукаев заявил, что по глазам противника Адама понял, что тот потерял концентрацию и начал отсчитывать нокдаун. "В любительских боях среди детей необязательно, чтобы боксер падал на колено или начал шататься. Нокдаун отсчитывают, когда рефери видит по спортсмену, что он получил тяжелый удар. Я вообще не сомневаюсь, что принял верное решение", - заявил рефери телеканалу "Грозный".
Высказался и главный судья Федерации бокса России Валерий Рачков. "Мальчик, который был противником, которому отчитывали нокдаун, он голову вниз опустил и бил по цели, не смотря даже. По-моему, неважно обучен просто", - указал он.
"Как тренер, как судья, я считаю самым главным здоровье детей", - сказал тренер Аслана Биттирова Батыр Шипшев.
Сам Адам Кадыров, которому журналист чеченского телеканала позвонил по видеосвязи, сказал, что готов повторно выступить против Биттирова: "Кто сомневается - делайте ставки, я вам покажу".
"Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим", - отметил Кадыров-младший.