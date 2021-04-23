Кадыров назвал "черным пиаром" скандал вокруг боксерской победы своего сына

chechnya.gov.ru

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о скандальной победе своего 13-летнего сына Адама на международном турнире по боксу "Время Легенд" в Грозном. Кадыров-младший был объявлен победителем после очень спорной остановки поединка с Асланом Биттировым.

Напомним, что рефери неожиданно остановил поединок между Кадыровым и Биттировым, как только сын главы Чечни стал пропускать серьезные удары . Судья начал десятисекундный отсчет нокдауна крепко стоявшему на ногах Биттирову, который от недоумения лишь разводил руками. Секунданты Аслана быстро выбросили на ринг полотенце, признавая таким образом его поражение техническим нокаутом.

В прямом эфире Instagram Рамзан Кадыров поинтересовался у сына, откуда у того деньги на договорные бои, а информацию о его бое в СМИ назвал "черным пиаром".

"То, что они дети Рамзана Кадырова, не значит, что они обязательно должны выиграть. Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен остановить бой. Без разницы, мой это сын или нет", - приводит BBC аргументы главы Чечни.

Кроме непобежденного Адама Кадырова в турнире участвовал Али Кадыров. Оба одержали очередные победы.

Чеченское телевидение отреагировало на скандал вокруг поединка 8-минутным сюжетом, в котором дали высказаться рефери, судившему бой, тренеру противника сына Кадырова и самому наследнику главы Чечни.

Из сюжета следует, что Адам Кадыров - опытный боец, давно тренируется, а бой был остановлен лишь из-за того, что секундант противника видел ситуацию вблизи и переживал за здоровье своего боксера, получившего удар в глаз.

Остановивший бой рефери Беслан Кукаев заявил, что по глазам противника Адама понял, что тот потерял концентрацию и начал отсчитывать нокдаун. "В любительских боях среди детей необязательно, чтобы боксер падал на колено или начал шататься. Нокдаун отсчитывают, когда рефери видит по спортсмену, что он получил тяжелый удар. Я вообще не сомневаюсь, что принял верное решение", - заявил рефери телеканалу "Грозный" .

Высказался и главный судья Федерации бокса России Валерий Рачков. "Мальчик, который был противником, которому отчитывали нокдаун, он голову вниз опустил и бил по цели, не смотря даже. По-моему, неважно обучен просто", - указал он.

"Как тренер, как судья, я считаю самым главным здоровье детей", - сказал тренер Аслана Биттирова Батыр Шипшев.

Сам Адам Кадыров, которому журналист чеченского телеканала позвонил по видеосвязи, сказал, что готов повторно выступить против Биттирова: "Кто сомневается - делайте ставки, я вам покажу".

"Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я не доволен этим", - отметил Кадыров-младший.