Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в "Манчестер Юнайтед"

vverve / DepositPhotos

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в английский клуб "Манчестер Юнайтед", где начиналась его выдающаяся карьера.

Контракт 36-летнего португальца истекает в июне 2022 года, но игрок хочет покинуть туринский клуб, поскольку сезон сложился для него не так, как планировалось, и готов пойти на снижение заработной платы.

Однако, как утверждает Football Italia , даже ради возвращения к манкунианцам Роналду не согласен получать менее 20 млн евро в год. Его годовое жалование по действующему контракту с "Ювентусом" составляет 31 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" в настоящее время испытывает финансовые затруднения, это стало одной из причин для вступления в Суперлигу, проект которой в итоге был заморожен на фоне бурного общественного порицания.

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 115 миллионов евро и в нынешнем сезоне забил 32 гола в 38 матчах.

Криштиану выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08.