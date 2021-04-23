Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в английский клуб "Манчестер Юнайтед", где начиналась его выдающаяся карьера.
Контракт 36-летнего португальца истекает в июне 2022 года, но игрок хочет покинуть туринский клуб, поскольку сезон сложился для него не так, как планировалось, и готов пойти на снижение заработной платы.
Однако, как утверждает Football Italia, даже ради возвращения к манкунианцам Роналду не согласен получать менее 20 млн евро в год. Его годовое жалование по действующему контракту с "Ювентусом" составляет 31 млн евро.
According to La Gazzetta dello Sport, #CristianoRonaldo is tempted by a potential return to #ManchesterUnited and is willing to take a pay cut to play with the Red Devils again. https://t.co/Nt6gx3lng7 #MUFC #Juve #Juventus #SerieA #Calcio pic.twitter.com/nG3mCgMGKq— footballitalia (@footballitalia) April 23, 2021
"Манчестер Юнайтед" в настоящее время испытывает финансовые затруднения, это стало одной из причин для вступления в Суперлигу, проект которой в итоге был заморожен на фоне бурного общественного порицания.
Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 115 миллионов евро и в нынешнем сезоне забил 32 гола в 38 матчах.
Криштиану выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08.