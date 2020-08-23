Британский боксер Диллиан Уайт планирует провести повторный поединок с россиянином Александром Поветкиным в конце года.

В ночь на воскресенье в британском Брентвуде 40-летний Поветкин выиграл у Уайта нокаутом в пятом раунде и заслужил временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, который дает ему право провести бой против чемпиона мира WBC. После нокаута британец не смог самостоятельно подняться.

"Меня просто "вырубили", все же это супертяжелый вес. Главное, что у нас есть право на реванш по контракту. Я вернусь обратно в зал, а затем мы проведем новый поединок в конце года", - приводит телеканал Sky Sports слова Уайта, который после сокрушительного удара Александра не смог самостоятельно подняться.

POVETKIN KNOCKS OUT WHYTE WITH A PERFECT UPPERCUT #boxing pic.twitter.com/Z1f7g4cmc9— Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) August 22, 2020

Сейчас в активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.