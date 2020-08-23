В британском Брентвуде Александр Поветкин победил хозяина ринга Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

В четвертом раунде российский боксер оказался в нокдауне, но продолжил поединок. Концовка раунда также оказалась не в пользу Поветкина: он опять побывал на настиле ринга, пропустив удар во время своей атаки.

Однако Александр сумел быстро переломить ход боя. На заре пятого раунда россиянин апперкотом отправил соперника в горизонтальное положение. Рефери сразу же остановил поединок, не став открывать счет.

"Что хочу ответить тем, кто спрашивает меня о завершении карьеры? Я ничего не хочу ответить, хочу еще побоксировать. Благодарю всех людей и болельщиков, которые в меня верят", - сказал Поветкин "Рен ТВ".

POVETKIN KNOCKS OUT WHYTE WITH A PERFECT UPPERCUT #boxing pic.twitter.com/Z1f7g4cmc9— Fuckie Chinster (@Daily_Bruise) August 22, 2020

Временный титул позволит Поветкину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC, которым является британец Тайсон Фьюри. У него в декабре запланирован бой с американцем Деонтеем Уайлдером, с победителем которого и встретится Александр.

Поветкин во второй раз получит шанс побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом WBA. Александр им владел с 2011 по 2013 год, но потерял после поражения от украинца Владимира Кличко.

В 2018 году россиянин провел бой с британцем Энтони Джошуа за три пояса чемпиона мира по престижным версиям, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде.

С тех пор Поветкин выиграл у британца Хьюи Фьюри и свел к ничьей поединок с американцем Майклом Хантером. Всего в активе 40-летнего Поветкина теперь 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.