Pixabay.com Хоккеисты "Далласа" обыграли "Колорадо" со счетом 5:3 в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли. В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Александр Радулов (17', 30'), который также один раз сделал результативную передачу на партнера по команде

Pixabay.com

Хоккеисты "Далласа" обыграли "Колорадо" со счетом 5:3 в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли. В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Александр Радулов (17', 30'), который также один раз сделал результативную передачу на партнера по команде.

"Все начинается с нашей работы, - приводит официальный сайт НХЛ слова Радулова. - Когда мы хорошо катаемся, играем в силовой манере, трудимся, то добиваемся успеха. Надо продолжать в том же направлении. Нам нужно выигрывать матчи, это главное".

34-летний Александр был признан лучшим игроком встречи, в нынешнем плей-офф в его активе 6 (4+2) очков в десяти матчах.

Партнер Радулова по команде Денис Гурьянов, забросивший четыре шайбы в предыдущем матче с "Калгари", на этот раз результативными действиями не отметился. Россияне в составе "Колорадо" - защитник Никита Задоров, а также форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников - также очков не набрали. Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 28 бросков из 31.

В противостоянии "Даллас" - "Колорадо", которое продлиться до четырех побед, счет стал 1:0, второй матч состоится 25 августа.