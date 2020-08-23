Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, уволенный после вылета туринской команды из розыгрыша Лиги чемпионов, не идет на уступки клубу в вопросе о расторжении контракта.

La Stampa утверждает, что "Ювентус" настаивает на разрыве контракта по соглашению сторон. При таком развитии вопроса клубу не придется в течение двух лет платить 61-летнему специалисту зарплату.

Сарри пока не соглашается, он готов на расторжение трудового соглашения при условии, если ему выплатят дополнительную компенсацию. Контракт между сторонами истекает в 2022 году, зарплата Сарри составляет 5,5 млн евро без учета бонусов.

Juve is trying to terminate the contract with Sarri who still has 2 more years at 6M€/yr. It's not easy and it will require some time to reach any sort of agreement @LaStampa pic.twitter.com/MTHZKldRUe— Around Turin (@AroundTurin) August 22, 2020

Сарри возглавил "Ювентус" перед началом сезона-2019/20, на тот момент в его активе был лишь один трофей - победа с английским "Челси" в Лиге Европы (2018).

Под руководством Сарри туринцы выиграли чемпионат страны, а в финале Кубка Италии уступили в серии 11-метровых "Наполи".