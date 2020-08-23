Тодд Рирден уволен с поста главного тренера клуба НХЛ "Вашингтон", сообщает официальный сайт клуба. Столичная команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли после перового раунда, уступив "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4 в серии).

"Мы возлагаем большие надежды на нашу команду, и мы чувствуем, что необходим новый подход. Мы хотели бы поблагодарить Тодда за тяжелую работу и усилия", - приводятся слова генерального менеджера клуба Брайана Маклеллана.

Рирден возглавил "Вашингтон" в июне 2018 года после первой победы клуба в Кубке Стэнли. На этом посту он сменил Барри Тротца. До назначения главным тренером Рирден четыре года работал в тренерском штабе Тротца, отвечая за оборону и игру клуба в большинстве.

В первом сезоне в качестве главного тренера Рирден вывел "Вашингтон" в плей-офф, где команда в первом раунде уступила "Каролине" (3:4), во втором сезоне под его руководством клуб в первом раунде проиграл "Айлендерс", который возглавляет Тротц.

The Washington Capitals have relieved head coach Todd Reirden of his coaching duties, senior vice president and general manager Brian MacLellan announced today.https://t.co/vBpfQ8acbe— Washington Capitals (@Capitals) August 23, 2020

В составе "Вашингтона" выступают российские нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.