Фото: PROfootball / youtube.com В матче четвертого тура чемпионата России по футболу "Зенит" в Санкт-Петербурге со счетом 4:1 победил "Тамбов". У хозяев поля мячи забили Дуглас Сантос (41'), Малком (47'), Александр Ерохин (69') и Сердар Азмун (74'), у гостей отличился Кирилл Панченко (85')

Фото: PROfootball / youtube.com

В матче четвертого тура чемпионата России по футболу "Зенит" в Санкт-Петербурге со счетом 4:1 победил "Тамбов". У хозяев поля мячи забили Дуглас Сантос (41'), Малком (47'), Александр Ерохин (69') и Сердар Азмун (74'), у гостей отличился Кирилл Панченко (85').

"Хорошая игра - и первый, и второй таймы. Жалко, что в концовке пропустили. А с точки зрения самой игры, количества моментов, интенсивности матч смотрелся. Понравилась игра, ребята - молодцы, - сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак официальному сайту клуба. - Отсутствие Оздоева в стартовом составе? Это возможность отдохнуть. Мы выборочно будем проводить ротацию, исходя из состояния, особенно наших опорных полузащитников, которым достается очень большой объем работы. Им надо иногда снижать нагрузку. По возможности, естественно".

"Зенит" (12 очков) одержал четыре победы подряд в чемпионате России и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте располагается "Сочи" (8), на третьем - "Локомотив" (7), который сегодня сыграет против "Спартака" (5).