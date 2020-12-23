Баскетболисты ЦСКА одержали 11 победу подряд в баскетбольной Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА на выезде обыграли французский АСВЕЛ и продлили победную серию в регулярном чемпионате Евролиги до 11 матчей.

Встреча в Вийербане завершилась со счетом 87:78 (21:15, 25:26, 20:19, 21:18) в пользу визитеров. Самым результативным у ЦСКА по традиции стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 очко. У хозяев 16 очков на счету форварда Гершона Ябуселе.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Евролиги, одержав 13 побед в 16 матчах, причем победная серия армейцев после неудачного старта чемпионата достигла уже 11 игр.

Highlights...@cskabasket holds off ASVEL for 11th straight win pic.twitter.com/RxlRI3SwDp— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 22, 2020

В другом матче тура питерский "Зенит" на своем паркете разгромил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 98:69 (30:12, 18:25, 21:17, 29:15). Самым результативным у хозяев стал форвард Кей Си Риверс, набравший 23 очка. У сербского клуба выделялся форвард Джонни О'Брайант (13 очков).

Highlights...



Rivers inspires record-setting @zenitbasket to destroy Zvezda pic.twitter.com/nB6f2Y8iNZ— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 22, 2020

"Зенит" поднялся на пятое место в турнирной таблице, одержав 9 побед в 14 матчах.

В следующем туре москвичи 30 декабря сыграют в гостях с итальянским "Миланом", а питерцы днем ранее в гостях сразятся с тель-авивским "Маккаби".