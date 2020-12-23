breatheology / YouTube Датчанин Стиг Северинсен побил мировой рекорд, проплыв 202 метра под водой у берегов Мексики на одном вдохе

breatheology / YouTube

Датчанин Стиг Северинсен побил мировой рекорд, проплыв 202 метра под водой у берегов Мексики на одном вдохе. Предыдущий рекорд составлял 177 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на Ritsaus Bureau Agency.

47-летний Стиг Северинсен - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких мировых рекордов.

В частности, он смог задержать дыхание более чем на 20 минут и проплыть почти 80 метров под гренландскими льдами. А в аквариуме Лондонской школы дайвинга с водой, охлажденной до -1°C, Стиг, вдохнув чистый кислород, задержал дыхание на 22 минуты.

В 2013 году в Гренландии Северинсен проплыл 152,4 метра в гидрокостюме и моноласте, а на следующий день - 76,2 метра в плавках.

Помимо занятия спортом, Северинсен имеет докторскую степень по медицине и степень магистра в области биологии, написал несколько книг, в том числе о дыхании. Во фридайвинге он использует свои знания физиологии. Датчанин также является активным защитником окружающей среды.

"Я хочу сказать, что мир - фантастическое место, и что тело вместе с мозгом может достигать самых невероятных вещей. Вместо того чтобы позволить страху парализовать себя, мы должны продолжить путешествие человека", - отметил Северинсен.