Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и сборной России по футболу может принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году от партии "Единая Россия", утверждает газета "Ведомости".

По информации издания, в рамках стратегии выборов в Госдуму 2021 года по Москве партия намерена провести переговоры с Акинфеевым, чтобы он мог избираться в столице.

Среди других кандидатов значатся телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Капков. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января - началу февраля.

Об этом газете сообщили два анонимных источника, близких к "Единой России" и мэрии Москвы.

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провел 25 матчей, пропустил 25 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

С 2004 по 2018 год Акинфеев провел 111 матчей за сборную России, в которых пропустил 95 мячей.

Напомним, что Игорь стал одним из главных героев чемпионата мира по футболу 2018 года в России, где национальная команда впервые в истории дошла до четвертьфинала. Его чудотворная "нога Бога" стала одним из ярчайших мемов ЧМ-2018. После выигранной серии пенальти в матче с испанцами благодарные болельщики воспели ее в стихах и коллажах, а также разглядели на 100-рублевой банкноте.

Отметим, что отечественных спортсменов нередко используют в политике в качестве "паровозов". Они выигрывают выборы на волне народной любви, после чего быстро отказываются от мандатов в пользу других депутатов.