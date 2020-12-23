Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча фаворитов лиги в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершилась победой питерских армейцев в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.
У хозяев льда в основное время шайбы забросили Антон Бурдасов, Иван Морозов и Кирилл Марченко, у гостей отличились Никита Сошников, Константин Окулов и Максим Шалунов. Победный буллит на счету Марченко.
Отметим, что по ходу третьего периода питерский клуб вел 3:1, однако за полторы минуты до сирены одну шайбу отыграл Окулов, а на отметке 59:08 отличился Шалунов. В обеих голевых ситуациях ошибки допустил голкипер СКА Магнус Хелльберг.
Армейский пасик: Морозов-Ткачёв-обратно. pic.twitter.com/0S7QV1mGDm— КХЛ (@khl) December 22, 2020
В октябре в армейском дерби ЦСКА на своем льду обыграл СКА со счетом 3:1.
Москвичи продолжают возглавлять турнирной таблицу Западной конференции, набрав 60 очков в 38 матчах. СКА расположился на второй строчке с 53 баллами в 38 встречах.