Хоккейный Клуб СКА Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Хоккейный Клуб СКА

Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча фаворитов лиги в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершилась победой питерских армейцев в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.

У хозяев льда в основное время шайбы забросили Антон Бурдасов, Иван Морозов и Кирилл Марченко, у гостей отличились Никита Сошников, Константин Окулов и Максим Шалунов. Победный буллит на счету Марченко.

Отметим, что по ходу третьего периода питерский клуб вел 3:1, однако за полторы минуты до сирены одну шайбу отыграл Окулов, а на отметке 59:08 отличился Шалунов. В обеих голевых ситуациях ошибки допустил голкипер СКА Магнус Хелльберг.

В октябре в армейском дерби ЦСКА на своем льду обыграл СКА со счетом 3:1.

Москвичи продолжают возглавлять турнирной таблицу Западной конференции, набрав 60 очков в 38 матчах. СКА расположился на второй строчке с 53 баллами в 38 встречах.