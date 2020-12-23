21-летний сын российского миллиардера Никита Мазепин сохранит за собой место боевого пилота в американской команде "Формулы-1" "Хаас", несмотря на громкий скандал в соцсетях с его участием.

"Команда "Хаас" хотела бы подтвердить, что Никита Мазепин и Мик Шумахер будут ее пилотами в 2021 году. Согласно предыдущему заявлению команды относительно действий Никиты Мазепина от 9 декабря, этот вопрос решен внутри команды, и никаких дальнейших комментариев не последует", - гласит официальное заявление конюшни.

Сын миллиардера Дмитрия Мазепина, который дебютирует в "королевских гонках" со следующего сезона, ранее выложил Instagram видеозапись, запечатлевшую его приставания к полуобнаженной девушке во время поездки на автомобиле. На записи гонщик трогает сидящую на заднем сиденье спутницу за обнажившуюся грудь.

Никита почти сразу удалил видео, но позже оно было растиражировано пользователями Reddit в отредактированном виде и собрало тысячи комментариев.

В сети тут же появились петиции с призывом лишить Мазепина места в "Формуле-1".

Команда "Хаас" в тот же день выступила с заявлением по поводу скандала вокруг своего будущего призового пилота. Инцидент, который вызвал в команде отвращение, решено было рассмотреть внутри коллектива.

Руководство Международной автомобильной федерации (FIA) и гонок "Формулы-1" также осудили действия новичка "королевских гонок", назвав их неприемлемыми.

По данным СМИ, Мазепина в "Хаасе" мог заменить бразилец Пьетро Фиттипальди, однако 20 млн евро, которые заплатил команде владелец "Уралкалия" за место пилота для своего сына, склонили чашу весов в его сторону.

Мазепин 1 декабря подписал многолетний контракт с "Хаасом", действующий с сезона-2021. Он станет четвертым российским пилотом в чемпионатах "Формулы-1".