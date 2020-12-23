vverve / DepositPhotos Лионель Месси обновил рекорд Пеле по числу голов за один клуб

vverve / DepositPhotos

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси отличился во втором тайме гостевого матча 15-го тура чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида" (3:0) и побил мировой рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб.

Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 644-м в официальных матчах за каталонский клуб. Пеле с 1956 по 1974 год в составе бразильского "Сантоса" наколотил 643 мяча.

Напомним, что Месси на протяжении всей своей профессиональной карьеры выступает в "Барселоне", воспитанником которой и является. В составе каталонского клуба с 2004 года он провел 748 матчей, выиграл 34 турнира и стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Ранее Пеле уже поздравил Месси, сравнявшегося с его рекордом.

"Когда я только начинал играть в футбол, то даже не мечтал, что побью этот рекорд. И тем более такой, который установил сам Пеле. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне все эти годы: моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день", - написал Месси на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне ведомые Лионелем каталонцы не проигрывают на протяжении четырех матчей подряд (три победы, одна ничья) и занимают пятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 14 встречах.

С учетом голов за национальную сборную в активе Месси 716 мячей, у Пеле - 767. В заочном споре голеадоров участвует еще один действующий футболист - португалец Криштиану Роналду. Он наколотил в ворота соперников 756 мячей.